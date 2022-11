Drame à Itaewon : l’enquête policière progresse

Photo : YONHAP News

La Police intensifie son enquête après la bousculade meurtrière d’Halloween à Itaewon.Ses enquêteurs ont saisi les images filmées par une cinquantaine de caméras de surveillance situées près des lieux du drame. Elles montrent notamment les mouvements de foule dans la station de métro proche et dans la ruelle pentue où l’accident s’est produit. On y voit les gens, compressés les uns contre les autres, circulant dans les deux sens. Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux sont aussi analysées.Les investigations se focalisent sur les circonstances du début de la catastrophe pour savoir plus particulièrement s’il y a eu une ou des personnes ayant poussé délibérément, comme en témoignent en ligne des survivants traumatisés.La Police a également interrogé une quarantaine d’employés de magasins voisins ou de blessés, et cherche en même temps à savoir si des installations illicites ont empêché les gens de se déplacer dans la ruelle d’à peine 3,2 mètres de largeur, où la tragédie a eu lieu.Il faut dire aussi qu’une équipe de plus de 40 agents de la police scientifique a mené une expertise sur place, en mobilisant des scanners 3D. En s’appuyant sur ses résultats, elle va procéder à une analyse du niveau de la concentration de la foule comme celui de danger au moment du désastre.Toutes les pistes possibles seront examinées, la cause de l’accident semblant complexe. Les enquêtes porteront aussi sur la responsabilité des autorités de Séoul et de l’arrondissement de Yongsan, où est situé Itaewon, qui devaient tous deux prendre des mesures de sécurité visant à prévenir un tel drame.Une cellule de réaction aux fausses rumeurs diffusées en ligne a elle aussi été mise en place.