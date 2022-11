Drame à Itaewon : le bilan porté désormais à 155 morts et 152 blessés

Photo : YONHAP News

Triste nouvelle. Un des blessés de la bousculade à Itaewon a succombé à ses blessures hier tard dans la nuit. A en croire le centre de gestion de crise, il s’agit d’une femme d’une vingtaine d’années. Elle suivait un traitement médical après avoir été grièvement blessée.Le bilan grimpe désormais à 155 morts et à 152 blessés, dont 30 dans un état grave.Parmi les victimes décédées, avec 103, les jeunes d’une vingtaine d’années sont les plus nombreux. 100 femmes ont péri dans cette tragédie et 26 étrangers de 14 nationalités différentes ont eux aussi perdu la vie.Leurs corps ont été déposés pour le moment dans un total de 43 hôpitaux et d’établissements funéraires de Séoul et de ses environs. Et les autels en hommage aux défunts ont été dressés dans tout le pays. Des anonymes peuvent s’y rendre pour se recueillir jusqu’au 5 novembre, le dernier jour du deuil national.