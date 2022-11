La balance courante reste déficitaire en octobre

Photo : YONHAP News

En octobre, la Corée du Sud a affiché un déficit de sa balance courante de 6,7 milliards de dollars. Cette dernière reste ainsi dans le rouge pour le septième mois de suite. Les exportations, quant à elles, l’un des piliers de l’économie sud-coréenne, ont commencé à décliner pour la première fois en deux ans.Selon les données publiées par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, les expéditions le mois dernier ont été évaluées à 52,48 milliards de dollars, soit une baisse de 5,7 % en glissement annuel alors que les importations à 59,18 milliards de dollars, en augmentation de 9,9 % par rapport à la même période de l’an dernier.Il s'agit du deuxième déficit commercial le plus important après celui enregistré en août dernier (9,39 milliards de dollars). En particulier, les exportations, qui avaient maintenu une tendance à la hausse pour le 23e mois d’affilée, ont connu un nouveau déclin.La diminution des ventes de produits « made in Korea » s’expliquerait par la décrue des importations de la Chine, le premier partenaire commercial du pays du Matin clair. A cela s’ajoute la chute des prix des semi-conducteurs, l’un des produits phares sud-coréens. En raison du ralentissement de l’économie mondiale, leurs exportations ont chuté de 17,4 % et celles de produits pétrochimiques de 25,5 %. De plus, ce phénomène dû à la guerre en Ukraine qui s'éternise et le resserrement monétaire des principaux pays, ont également contribué à la réduction des exportations.En revanche, les importations d’énergie ont continué d'augmenter. Le mois dernier, celles de pétrole, de gaz et de charbon ont enregistré une croissance de 4,6 milliards de dollars en glissement annuel.