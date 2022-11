Drame à Itaewon : Yoon Suk-yeol continue de préconiser une enquête approfondie et transparente

Photo : YONHAP News

Le président de la République a de nouveau souligné la nécessité de mener une enquête exhaustive et transparente sur les causes de la bousculade meurtrière à Itaewon et de corriger à la fois les défauts de la structure institutionnelle, révélés par l’accident.Yoon Suk-yeol en a fait part lors d’une réunion hebdomadaire aujourd’hui avec son Premier ministre.Le chef de l’Etat a alors ordonné de préparer un système de sécurité pouvant être appliqué aussi lors des rassemblements spontanés qui n’ont pas d’organisateurs, comme les célébrations d’Halloween, et ce bien entendu pour prévenir d’éventuels drames. Après le cauchemar à Itaewon, les médias avaient mis en cause le manque de dispositions en ce sens.Conformément aux instructions du dirigeant, son gouvernement envisage d’élaborer le système en question, en vertu duquel les autorités compétentes peuvent mener un contrôle d’urgence sur les automobiles ou la foule qui convergent vers les lieux des événements spontanés. Cela dit, le chemin s’annonce plus compliqué et plus long qu’on ne le pense.L’exécutif étudie aussi la possibilité pour Yoon de présider en personne des réunions consacrées au système de sécurité, dont la première pourrait bientôt se tenir.Un peu plus tard dans la matinée, le numéro un sud-coréen a présidé le nouveau conseil des ministres. L’occasion pour lui d’exprimer la gratitude nationale aux dirigeants étrangers qui ont adressé leur message de soutien après la tragique bousculade.