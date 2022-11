Le « talchum » va intégrer le patrimoine culturel immatériel de l'humanité

Photo : YONHAP News

Le « talchum », la danse théâtrale masquée coréenne, sera inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'Unesco.Selon les informations publiées sur le site web de l’institution onusienne, l’organe d’évaluation du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, a émis des recommandations en sa faveur.L'inscription finale sera décidée lors de la 17e session de ce comité qui se tiendra du 28 novembre au 2 décembre au Maroc.Selon son organe d’évaluation, la candidature sud-coréenne est exemplaire car elle explique clairement la fonction sociale et l'importance culturelle. S'il est retenu, le « talchum » deviendra le 22e patrimoine culturel immatériel de la Corée du Sud, après, entre autres, le « pansori », le chant traditionnel, et le « ganggangsullae », la danse populaire collective.« Tal » signifie « masque » et « chum », danse. Très populaire durant la dynastie Joseon, les gens du peuple la pratiquaient en revêtant le costume d’un noble, d’une concubine ou d’un chaman pour s’amuser et pour aussi faire la satire de la société.