Drame à Itaewon : Han Duck-soo promet le renforcement de l’éducation à la sécurité

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a promis d’élaborer les moyens de renforcer l’éducation à la sécurité en particulier sur les lieux de grands rassemblements de foule. Han Duck-soo a fait cette déclaration, lorsqu’il a présidé aujourd’hui la réunion du centre de gestion de crise, consacrée en grande partie à la catastrophe qui s’est produite samedi soir à Itaewon.Plusieurs mesures ont été décidées au cours de cette conférence. Il s’agit notamment d’apporter des soutiens et des soins psychologiques non seulement aux familles des victimes du drame et aux blessés, mais aussi aux autres citoyens traumatisés.Sur l’éducation à la sécurité, le chef du gouvernement s’est engagé à préparer des mesures scientifiques pouvant assurer la sécurité des sud-Coréens même lors des rassemblements géants et spontanés. Un peu plus tôt dans la matinée, son président Yoon Suk-yeol lui a demandé de les étudier.