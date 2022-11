KHNP signe un accord-cadre pour un projet de centrales nucléaires en Pologne

Photo : YONHAP News

L’opérateur sud-coréen de centrales nucléaires Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) et les sociétés polonaises ZE PAK et PGE ont signé hier à Séoul une lettre d’intention visant à coopérer dans un projet de centrale nucléaire à Patnow dans le centre du pays d’Europe centrale. Il s’agit de remplacer une centrale thermique actuellement en opération sur ce site.Selon les termes de cet accord-cadre, les trois entreprises élaboreront en premier lieu un plan de développement préliminaire pour la future centrale d’ici la fin de l’année. Il concernera entre autres le terrain à bâtir et le calcul du coût nécessaire. Elles mèneront ensuite une faisabilité du projet en question, avant de conclure un contrat officiel. Si tout va bien, deux à quatre réacteurs y seront construits en utilisant les technologies du réacteur sud-coréen à eau pressurisée APR 1400.Indépendamment de ce protocole, les ministères compétents des deux nations ont eux aussi signé hier un mémorandum d’entente en vue d’apporter leur soutien au projet des trois compagnies et d’échanger régulièrement les informations en la matière.Le ministre sud-coréen de l’Industrie et de l’Energie s’en est réjoui. Selon Lee Chang-yang, si les trois sociétés parviennent à conclure un accord final, il s'agira de la première exportation, en 13 ans, de centrale nucléaire du pays du Matin clair. En 2009, celui-ci avait décroché le contrat de quatre réacteurs à Barakah aux Emirats arabes unis.Le ministre polonais des Actifs de l’Etat Jacek Sasin, qui est également vice-Premier ministre, a lui aussi fait état de l’enjeu du projet, qui selon lui, contribuera au renforcement de la coopération Séoul-Varsovie en matière d’affaires.