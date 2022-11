National Geographic : Busan figure sur la liste des destinations les plus incontournables en 2023

Photo : YONHAP News

Busan a été choisie comme l’« une des meilleures villes culturelles du monde à visiter en 2023 » par National Geographic.Le magazine spécialisé dans l'exploration du milieu naturel et culturel a révélé les meilleurs spots de voyage pour l’année prochaine sur son site web, incluant la deuxième ville de Corée du Sud dans ses « 25 lieux et expériences à couper le souffle pour 2023 ».Les destinations sont classées en cinq catégories, placées sous le signe du respect : la famille, l'aventure, la culture, la nature et la communauté. Busan fait ainsi partie des cinq villes retenues dans la catégorie « culture », regroupant les endroits où on peut s’immerger dans l'histoire et le patrimoine culturel.National Geographic l’a présentée comme la plus grande ville portuaire du pays du Matin clair, pleine de vitalité créative et qualifiée de centre culturel dynamique où les visiteurs peuvent surfer sur la vague de la k-pop. Il a également précisé que le Festival international du film de Busan, reconnu comme l'un des rendez-vous cinématographiques les plus prestigieux d'Asie, s’y déroule chaque année depuis près de trois décennies.A noter que le mensuel américain publie chaque année son palmarès des plus belles destinations, compte tenu des recommandations de ses éditeurs mondiaux.