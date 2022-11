Drame à Itaewon : le gouvernement se concentre sur les mesures de prévention

Photo : YONHAP News

Après le terrible drame à Itaewon samedi soir, le gouvernement se penche sur les mesures visant à prévenir un tel accident. Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise aujourd’hui, plusieurs décisions allant dans ce sens ont été prises.Il s’agit en premier lieu d’effectuer une inspection interministérielle sur les fêtes organisées dans chaque grande ville et province du pays. Des événements susceptibles d’accueillir une foule immense. Une opération qui débutera dès ce jeudi.Autre mesure annoncée. Elle porte sur la sécurité des participants aux grands rassemblements spontanés, qui n’ont donc pas d’organisateurs particuliers, comme les dernières célébrations d’Halloween à Itaewon. Différents dispositifs pouvant l’assurer seront donc mis en place.Dans le même temps, l’exécutif continue à travailler au soutien des familles des personnes décédées lors de la tragédie. Chacune de ces familles sera prise en charge par un fonctionnaire désigné pour lui prêter assistance.Un haut responsable du ministère de l’Intérieur a affirmé que les coûts des funérailles des défunts seraient également versés au plus vite possible par le biais des collectivités locales des villes, où sont domiciliées les victimes. Sans oublier la préparation des crématoriums.Des soutiens et des soins psychologiques seront également apportés notamment aux établissements dont les élèves ou les étudiants sont décédés. L’éducation à la sécurité sera elle aussi renforcée.Par ailleurs, un autel pour rendre hommage aux victimes a été dressé dans un total de 59 lieux à travers le pays. Les représentants des milieux religieux, toutes religions confondues, s’y sont eux aussi rendus pour déposer des fleurs et pour observer un moment de silence.Et le bilan des morts continue de s’alourdir pour faire état désormais de 156, dont 101 femmes. Selon la police, deux autres personnes ont succombé à leurs blessures.