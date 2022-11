Drame à Itaewon : le patron de la Police nationale reconnaît l’insuffisance de la mobilisation

Photo : YONHAP News

Le directeur de l’Agence nationale de la police (ANP) a reconnu l’insuffisance de la réaction sur place lors de la bousculade géante à Itaewon samedi soir. Lors d’un briefing aujourd’hui, Yoon Hee-keun a d’abord fait part de son émotion face à la tragédie, avant d’affirmer ressentir une responsabilité illimitée auprès des victimes, de leurs familles et des sud-Coréens.Le patron de l’ANP a également confirmé que peu avant le drame, il y avait eu de nombreux appels aux numéros d’urgence pour alerter sur la gravité de la situation et le risque d’un accident.Yoon a alors promis de mener une enquête rapide et rigoureuse en coopération avec le Parquet pour faire toute la lumière sur l’éventuel laxisme ou encore la pertinence des mesures prises. Pour cela, une cellule indépendante sera mise en place au sein de l’ANP. Il s’est aussi engagé à jouer tout son rôle pour empêcher un désastre pareil de se reproduire.