Environnement : l’utilisation des sacs et pailles en plastique bientôt interdite

Photo : YONHAP News

A partir du 24 novembre prochain, le nombre de produits à usage unique qui ne vont plus pouvoir être utilisés dans les supérettes, les boulangeries-pâtisseries ou encore dans les cafés va augmenter en Corée du Sud.Tout d’abord les épiceries ouvertes 24h sur 24 et les boulangeries-pâtisseries ne pourront plus fournir de sacs en plastique. Ensuite, l’utilisation des pailles et des touillettes en plastique ainsi que des gobelets en papier sera restreinte. Ce n’est pas tout. Les sacs à parapluie en vinyle, que les magasins fournissaient les jours de pluie à l’entrée afin d’emballer les parapluies humides, seront également retirés.Ces mesures font partie des règles de la loi sur le recyclage des ressources qui ont été révisées en décembre 2021. Une période de sensibilisation, d’une durée d’un an, a été accordée jusqu’à l’application. Et ce pour deux raisons : d’une part pour donner moins de charge aux commerçants et d’autre part pour avoir une approche graduelle à la baisse des objets jetables. Le ministère de l’Environnement envisage de profiter des douze prochains mois pour inciter les propriétaires de magasins à participer volontairement à la réduction des déchets.Les associations écologistes ont alors réagi. D’après elles, cette décision ne peut qu’être interprétée comme « un sursis de facto d’un an » ou carrément « un abandon » de la politique environnementale.