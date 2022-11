Pyongyang menace de prendre des mesures plus fortes en réponse à la manœuvre « Vigilant Storm »

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont entamé hier leur exercice aérien conjoint « Vigilant Storm », qui se poursuivra jusqu’au 4 novembre.La Corée du Nord a réagi dès le premier jour de la manœuvre. A en croire l’information relayée aujourd’hui par son agence de presse officielle KCNA, Pyongyang a menacé d’envisager « des mesures renforcées ».Dans un communiqué, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a précisé que son pays était « prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le droit de souveraineté nationale, la sécurité du peuple et l’intégrité territoriale contre les menaces militaires extérieures ». Et d’ajouter que si les Etats-Unis continuent à faire des provocations militaires graves, le royaume ermite envisagera la prochaine étape des dispositifs plus musclés.Le diplomate nord-coréen a également demandé à Washington d’arrêter immédiatement les répétitions d’une invasion de son territoire, s’il ne veut pas voir un incident qui ne correspond pas à ses intérêts sécuritaires se produire. Selon lui, dans le cas contraire, les USA devront endosser toutes les responsabilités des conséquences.A propos de la dite prochaine étape des mesures, des experts analysent qu’il peut s’agir pour le moment de tir de missile balistique intercontinental (ICBM) de type « Hwasong-15 » ou « Hwasong-17 » depuis les environs de Pyongyang. Selon eux, après ce lancement, le régime de Kim Jong-un décidera de mener ou non son septième essai nucléaire et de sa date.Sur cette possibilité, le ministère sud-coréen de la Réunification a reconfirmé que toute préparation physique était déjà achevée sur le site de Punggye-ri.Les services secrets sud-coréens estiment, quant à eux, que le pays communiste l’effectuera avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis, le 7 novembre.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré regrettables les éventuelles menaces de la Corée du Nord.