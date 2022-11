Onu : Séoul rejoint les Etats parrains du projet de résolution condamnant les violations des droits humains en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Séoul a rejoint, pour la première fois en quatre ans, les Etats qui ont parrainé le projet de résolution des Nations unies condamnant les violations des droits de l’Homme en Corée du Nord. C’est ce qu’a fait savoir, cet après-midi, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères lors d’un briefing régulier.D’après Lim Soo-suk, le gouvernement estime que le problème des droits fondamentaux dans le pays communiste est un problème universel qui doit être approché avec principe et cohérence. Il a ensuite expliqué qu’afin d’améliorer la situation au nord du 38e parallèle, la Corée du Sud participe activement aux discussions à New York et sur la scène internationale.Petit rappel : l’Onu a adopté, l’année dernière, le projet de résolution condamnant les violations des droits de l’Homme en Corée du Nord et demandant au régime de Kim Jong-un d’améliorer la situation, et ce pour la 17e année consécutive. Quant à Séoul, elle n’avait pas rejoint depuis 2019 les pays qui parrainent la proposition, en raison des spécificités des relations avec son voisin.