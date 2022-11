Météo : un smog provenant de Chine atteint l’ouest de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La visibilité dans l’ouest du pays n’a pas été à son meilleur niveau ce mardi. Pour cause, un smog provenant de Chine s’est installé dans le ciel sud-coréen entraînant une dégradation de la qualité de l’air. La concentration des particules fines dans les provinces de Chungcheong du Nord, de Jeolla du Nord et dans le sud du Gyeongg a été « mauvaise » pendant une longue période.De ce fait, un sentiment de brouillard a été éprouvé par les habitants de ces régions. A noter cependant, que de véritables nuages ont survolé le nord-ouest. En revanche, pour les autres résidents du pays du Matin clair, la journée a été baignée de soleil.Concernant les températures, un important écart a de nouveau été observé entre ce matin et cet après-midi. Par exemple, Andong, dans l’est, est passé de 6 à 20°C, Daejeon, de 8 à 20°C ou encore Busan de 13 à 23°C, entre autres. Séoul a pour sa part affiché 18°C, Daegu, 21°C et l’île méridionale de Jeju, 22°C.