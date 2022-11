Cyberattaque : Washington prévoit de lancer une task force internationale

Photo : YONHAP News

Bloquer les cyberattaques lancées depuis certains pays dont la Corée du Nord, la Russie ou encore la Chine. Une task force internationale sera lancée dans le courant du premier trimestre de l’année prochaine par les Etats-Unis dans cet objectif.C’est ce qu’a annoncé, mardi le Conseil national de sécurité (NSC) américain à l’issue d’une conférence qui ont réuni 35 autres pays dont la Corée du Sud, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Ukraine.A cette occasion, les participants ont notamment discuté des mesures anti-rançongiciel et l’élaboration d’un ordre mondial applicable au cyberespace. Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a souhaité que cette initiative puisse bloquer efficacement les tentative d’attaque via des logiciels de rançon, qui prennent otage des données personnelles, et que les nations participantes puissent développer de meilleures technologies pour y faire face.De son côté, le Trésor américain a fait savoir qu’il avait réceptionné un total de 1 489 cas de dégâts liés à ces programmes malveillants et le montant des dommages s’élèvent à 1,2 milliard de dollars.A noter que 75 % des piratages de ce type ont été effectués avec les logiciels développés en Russie.