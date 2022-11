La Corée du Nord tire trois missiles balistiques vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Pyongyang a effectué de nouveaux tirs de missiles balistiques ce matin vers la mer de l’Est, qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a déclaré avoir observé trois projectiles lancés vers 8h51 depuis Wonsan, dans la province de Gangwon. Séoul et Washington sont en train d’analyser, le type de ces engins tout comme leur distance de vol parcourue.Face à cette nouvelle provocation de la Corée du Nord, l’alerte aérienne a été déclenchée près de l’île d'Ulleung. Selon un responsable de l’armée sud-coréenne, l’un des projectiles est tombé dans les eaux internationales avant de l’atteindre.Le JCS a affirmé avoir renforcé la surveillance au nord du 38e parallèle et assurer une position de défense solide en collaborant étroitement avec les Etats-Unis.Plus tôt ce matin, le secrétaire du Comité central et vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs de Corée du Nord avait menacé dans une allocution que si Séoul et Washington tentaient d’utiliser leurs capacités militaires, ils devraient en payer le prix. Avant d’ajouter que le régime exécuterait sans tarder ses moyens spéciaux pour riposter. Park Jong-chon avait également qualifié la manœuvre aérienne conjointe sud-coréano-américaine, « Vigilant Storm », lancée lundi, d’entraînement d’invasion ciblant son pays.