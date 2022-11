Photo : YONHAP News

Une majorité écrasante des pays membres des Nations unies a approuvé une résolution condamnant les six essais nucléaires de Pyongyang, alors qu’un septième est de plus en plus imminent.Selon l’annonce faite mardi par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, la Première Commission de l'Assemblée générale de l’Onu, chargée du désarmement et de la sécurité internationale, a adopté vendredi dernier un projet de résolution en ce sens avec 160 voix favorables, dont celle de la Chine.Seule la Corée du Nord a voté contre et neuf pays, dont la Russie et la Syrie, se sont abstenues.Le texte avait été proposé conjointement par la Corée du Sud, les Etats-Unis, et le Japon.Par ailleurs, une autre résolution appelant au démantèlement des armes de destruction massive, dont celles atomiques, a également été adoptée lundi.