Exportation d’armes sud-coréennes en Pologne : le Pentagone salue « la contribution de la Corée du Sud pour l’Otan »

Photo : YONHAP News

Alors que des entreprises sud-coréennes de l’industrie de la défense ont signé d’importants contrats portant sur l’exportation d’armes, le Pentagone a salué « la contribution de la Corée du Sud pour l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) ». C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui le porte-parole du département de la Défense à la Voix de l’Amérique (VOA), interrogé sur ces exportations.Martin Meiners en a fait part en prônant la solidité inébranlable de l’alliance Séoul-Washington, basée sur les droits internationaux et les valeurs communes telles que la volonté de maintenir la paix et la stabilité dans le monde.De leur côté, des experts américains ont affiché des avis différents sur le développement de l’industrie de la défense de la Corée du Sud.Au micro de VOA, le professeur de l’université Angelo State, Bruce Bechtol, a estimé que personne ne considérerait comme une menace l’émergence de ce secteur sud-coréen alors que Bruce Bennett, un chercheur chevronné de la Rand Corporation, a avancé que les compagnies américaines devraient considérer de plus en plus les firmes du pays du Matin clair comme des rivales.