Les excuses sur la tragédie d’Itaewon se succèdent

Le maire de Séoul a présenté ses excuses, mardi après-midi, pour la bousculade mortelle survenue à Itaewon samedi dernier. Oh Se-hoon a affirmé se sentir infiniment responsable de cette affaire. Sur la question concernant les éventuelles lacunes sécuritaires, il a répondu que les enquêtes officielles clarifieront les choses. Il a également expliqué que de retour d’urgence depuis les Pays-Bas dimanche, il n’a pas pu s’excuser plus tôt.Hier, la maire de Yongsan, Park Hee-young, a également publié un communiqué pour s’excuser auprès des habitants de son arrondissement. Elle a indiqué qu’une fois le deuil national terminé, son administration locale vérifierait s’il y n’avait pas eu de dysfonctionnement et ce pour élaborer des mesures de prévention.Quant au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il a lui aussi fini par demander pardon hier auprès de la population après ses propos non appropriés. Lundi dernier, Lee Sang-min avait déclaré que le drame n’aurait pas pu être évité même avec un déploiement massif de policiers ou de pompiers. Selon lui, il voulait simplement inciter à éviter de faire des suppositions avant que le résultat de l’investigation policière soit publié.