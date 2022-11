Pyongyang tire au moins dix missiles vers la mer de l’Est et la mer Jaune

Photo : KBS News

La Corée du Nord a procédé, ce matin, à des tirs d’au moins dix projectiles de différents types non seulement vers la mer de l’Est comme ce qui a été annoncé au début mais aussi vers de l’autre côté, c’est à dire en direction de la mer Jaune.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a fait savoir que parmi eux, trois missiles balistiques à courte portée ont été lancés vers 8h51 depuis Wonsan, dans la province de Gangwon en direction de l’Est. L'un d’entre eux est tombé dans les eaux internationales, après avoir franchi la NLL, la frontière maritime intercoréenne. C’est la première fois qu’un missile balistique du Nord passe sous cette délimitation.Selon l’armée sud-coréenne, cet engin a été observé à 26 km au sud la NLL, à 57 km à l’est de la ville portuaire de Sokcho et 167 km au nord-ouest de l’île d'Ulleung. Face à cette nouvelle provocation, plus menaçante, de la Corée du Nord, l’alerte aérienne a été déclenchée près de cette île à 8h55, une première, suite à la demande du Centre coréen des opérations aériennes et spatiales (KAOC). A 14h, elle a été levée pour être remplacée par l’alerte de vigilance.Cette sonnette d’alarme a été tirée jusqu’à présent à 13 reprises en Corée du Sud. La dernière en date remonte à février 2016, pour les îles de Baengnyeong et de Daecheong situées dans la mer Jaune, lorsque le royaume ermite a lancé un missile de longue portée.Le JCS a affirmé avoir relevé d'un cran la surveillance au nord du 38e parallèle et assurer une position de défense solide en collaborant étroitement avec les Etats-Unis.