Yoon préside le NSC suite aux tirs de missiles nord-coréens

Photo : YONHAP News

Suite aux nouveaux tirs de missiles de Pyongyang ce matin, le chef de l’Etat sud-coréen a réuni d’urgence le Conseil de sécurité nationale (NSC). Au sujet du projectile qui a franchi la NLL, la frontière maritime entre les deux Corées, Yoon Suk-yeol a qualifié cet agissement d’empiètement sur le territoire sud-coréen, chose inédite depuis la division de la péninsule.Le président de la République a ordonné à l’armée d’y faire face fermement afin que cette provocation en paye le prix, et de se préparer aux éventuelles nouvelles bravades du Nord qui pourraient s’intensifier. Il a souligné qu’aucune tentative de déstabilisation de la société sud-coréenne ou de l’alliance avec Washington ne fonctionnerait.Les participants à la réunion ont dénoncé que cette démonstration de force sans précédent du régime de Kim Jong-un menaçait gravement la paix et la sécurité de la péninsule. Ils ont également déploré le timing de ce lancement, alors que la Corée du Sud observe un deuil national suite à la tragédie d’Itaewon.Les officiels ont également indiqué que le royaume ermite était entièrement responsable de la montée des tensions dans la région, en violant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.Après avoir appris la nouvelle provocation du pays communiste, le numéro un sud-coréen, qui se trouvait à la place de Séoul, où a été érigé un autel en hommage aux défunts du drame d’Itaewon, est tout de suite retourné à Yongsan. C’est la première fois qu’il a présidé lui-même la réunion du NSC, depuis mai dernier et le tir d’un missile balistique intercontinental (ICBM) par Pyongyang.