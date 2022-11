Drame à Itaewon : Yoon Suk-yeol ordonne d’élucider le dysfonctionnement de la Police

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol a visité pour la troisième journée de suite une des chapelles ardentes installées en hommage aux victimes du drame d’Itaewon. Ce matin vers 9h, il s’est recueilli à l’autel érigé sur la place de Séoul, située devant l’Hôtel de Ville.Le chef de l’Etat continue également d’être brifé sur les investigations. En apprenant la négligence des autorités policières lors de la bousculade mortelle, il a exigé hier de traiter l’affaire avec rigueur en vertu de la loi et des principes.Rappelons que Yoon Hee-keun, le chef de la Police nationale, a reconnu l’insuffisance des réponses des agents, avant de promettre une inspection et une investigation scrupuleuses et rapides.Les historiques des déclarations téléphoniques ont été dévoilés au public. Selon le document, des citoyens ont signalé plusieurs fois le risque de mouvement de foule et ce quatre heures avant l’incident, mais les forces de l’ordre n’ont pas effectué d’opération convaincante.