Séoul tire trois missiles air-sol en réponse à la bravade de Pyongyang

Photo : KBS News

L’armée sud-coréenne a tiré trois missiles air-sol avec précision pour répondre à la nouvelle provocation de Pyongyang. Celui-ci a procédé ce matin au lancement d’au moins dix projectiles, dont trois missiles balistiques à courte portée en direction la mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.A en croire l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), l’armée de l’air a effectué cette opération avec des chasseurs F-15K et KF-16. Les engins ont été envoyés au-dessus de la mer de l’Est, au nord de la NLL, la frontière maritime intercoréenne, à une distance équivalente à celle d’un des missiles nord-coréens parcourue du côté sud.Le JCS a affirmé que ces tirs démontraient la volonté de Séoul de répondre fermement à toute bravade du royaume ermite et de montrer sa capacité à frapper l’ennemie avec précision. Et d’indiquer que le Nord, poursuivant ses provocations en dépit des avertissements récurrents du Sud, sera entièrement responsable de la suite.Les forces militaires sud-coréennes ont ajouté qu’elles surveillaient attentivement les mouvements au nord du 38e parallèle et maintenaient une position de préparation solide qui assurerait une victoire à tout moment.