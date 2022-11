Drame à Itaewon : le gouvernement va rénover le système d’appel d’urgence

Photo : YONHAP News

Il y a deux numéros à retenir en Corée du Sud. Le 119 pour les secours et le 112 pour la Police. Or, le service du dernier a été révélé totalement insuffisant à la demande des citoyens, samedi soir, à Itaewon. D’après les enquêtes sur le drame meurtrier, quatre heures avant même les violentes bousculades, des coups de fil avertissant des dangers ou demandant de l’aide ont commencé à être reçus aux centres d’appels, mais les policiers n’ont pas immédiatement réagi.Face à ce constat, le Premier ministre a demandé à la Police de mener des investigations plus approfondies. Han Duck-soo a également déclaré qu’une fois ces dernières achevées, des mesures pour rénover le système d’appel d’urgence seront préparées. En parallèle, le gouvernement va lancer dès aujourd’hui une task force afin de préparer des mesures de sécurité lors des manifestations, sans organisateur, qui attire du monde. Rappelons que la fête d’Halloween d’Itaewon n’était ni un événement organisé par la municipalité ou l’arrondissement, ni par une association privée.Pendant ce temps-là, le processus des obsèques des 156 personnes décédées dans le mouvement de foule tragique, continue. Le convoi funéraire s’est achevé pour 68 victimes. Côté blessés, 80 % sont rentrés chez eux après avoir reçu des soins médicaux, tandis qu’environ 30 personnes restent encore à l’hôpital. Pour ceux qui sont dans un état critique, deux fonctionnaires sont attribués à chacun.Le gouvernement a également décidé de venir en aide aux étrangers morts ou blessés cette nuit-là du même niveau que les personnes de nationalité sud-coréenne. Et plus particulièrement aux deux étrangers sans papiers, dont l’un a perdu la vie, les frais lié aux soins médicaux, aux funérailles ou encore au transport vers leur pays d’origine seront versés.