Météo : le soleil baigne la Corée du Sud, les températures matinales chutent

Photo : KBS News

Le soleil s’est totalement imposé dans le ciel sud-coréen ce mercredi. Toute la péninsule a pu profiter d’un ciel bleu et éclairé. Une bonne nouvelle compte tenu du fait que les températures matinales ont sensiblement chuté. Certains habitants du pays du Matin clair ont dû être surpris par la légère brise fraîche.En effet, le mercure était assez bas dans plusieurs régions. Andong a recensé 4°C, Daejeon 5°C et Séoul 6°C, entre autres, tandis que le littoral sud était déjà plus chaud. Busan et l’île méridionale de Jeju ont par exemple enregistré respectivement 12 et 14°C.Par ailleurs, le smog survolant l'ouest du territoire s'est dissipé. La concentration de particules fines de cette zone a retrouvé un « bon » niveau. En revanche, la ville de Gwangju dans le sud-ouest et Jeju affichent un niveau « mauvais ».