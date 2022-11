La Corée du Nord tire au moins 17 missiles et une centaine d’obus d’artillerie

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a tiré aujourd’hui au moins 17 missiles de différents types non seulement vers la mer de l’Est mais aussi vers de l’autre côté, c’est à dire en direction de la mer Jaune. La première est située entre la péninsule coréenne et l’archipel japonais et la seconde sépare les deux Corées et la Chine. Elle a également procédé au lancement d’une centaine d’obus d’artillerie vers les zones tampons intercoréennes en mer de l'Est.Tout a commencé ce matin. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), quatre trainées non identifiées ont été détectées vers 6h51 à l’Ouest. Ces dernières ont plus tard été analysées comme des missiles balistiques à courte portée lancés depuis la province de Pyongan du Nord. Environ deux heures plus tard, trois missiles balistiques à courte portée ont été lancés depuis Wonsan, dans la province de Gangwon vers l’Est. L'un d’entre eux est tombé dans les eaux internationales, après avoir franchi la NLL, la frontière maritime intercoréenne. C’est la première fois qu’un missile balistique du Nord passe sous cette délimitation depuis la division de la péninsule.Selon l’armée sud-coréenne, cet engin a été observé à 26 km au sud de la NLL, à 57 km à l’est de la ville portuaire de Sokcho et 167 km au nord-ouest de l’île d'Ulleung. Face à cette nouvelle provocation, plus menaçante, de Pyongyang, l’alerte aérienne a été déclenchée près de cette île à 8h55, une première, suite à la demande du Centre coréen des opérations aériennes et spatiales (KAOC).Vingt minutes plus tard, à 9h12, le régime de Kim Jong-un a continué à effectuer une dizaine de tirs de projectiles vers l’Ouest tout comme en direction opposée.Et la Corée du Nord a poursuivi sa bravade en procédant vers 13h27 au lancement d’une centaine d’obus d’artillerie depuis Gangwon vers les zones tampons intercoréennes en mer de l'Est.Le ministère japonais de la Défense a, par ailleurs, annoncé vers 16h34 que Pyongyang avait lancé un projectile supplémentaire qui pourrait être un missile balistique. En citant plusieurs sources gouvernementales de l’archipel, la NHK, la radio-télévision publique nipponne, a fait savoir que ce dernier serait déjà tombé en dehors de la zone économique exclusive japonaise et qu’aucun dégât n’a été identifié jusqu’ici.Tout en qualifiant ces coups de feu comme une violation de l’accord militaire du 19 septembre 2018, le JCS a affirmé avoir relevé d'un cran la surveillance au nord du 38e parallèle et assurer une position de défense solide en collaborant étroitement avec les Etats-Unis.