Séoul prône le renforcement de la coopération avec l'Amérique centrale

Photo : KBS News

Le Premier ministre sud-coréen s'est entretenu hier à Séoul avec les vice-ministres des Affaires étrangères de sept pays d'Amérique centrale pour discuter sur le renforcement de la coopération entre le pays du Matin clair et cette région. Il s'agit de la République dominicaine, du Panama, du Costa Rica, de Salvador, du Guatemala, du Honduras et de Belize.Lors de cette rencontre, Han Duck-soo a annoncé souhaiter une collaboration à long terme, pour les 50 ans, voir même le siècle à venir, pour la prospérité et la stabilité de cette région, à travers l'accord de libre-échange entre la Corée du Sud et l'Amérique centrale, la coopération bilatérale et le Système d'intégration centraméricain (SICA).Selon le Bureau pour la coordination politique gouvernementale rattaché au Premier ministre, les diplomates centraméricains ont eux aussi exprimé leur volonté d'élargir leur collaboration avec Séoul, déjà très fructueuse dans le commerce et le développement, jusque dans plusieurs domaines, tels que le numérique, l'énergie, la santé publique et les infrastructures.Les hauts fonctionnaires venus d'Amérique centrale en ont profité également pour dénoncer les provocations militaires nord-coréennes et soutenir le gouvernement sud-coréen et sa politique de la paix dans la péninsule. Ils n'ont d'ailleurs pas oublié d'exprimer leurs profondes pensées au peuple sud-coréen en deuil suite au drame d'Itaewon.