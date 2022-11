La Corée du Nord tire deux nouveaux missiles balistiques

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord poursuit sa série d’essais de missiles. Aujourd’hui encore, elle a tiré deux missiles balistiques en direction de la mer de l’Est entre la péninsule et l’archipel japonais. Hier, le pays communiste en avait déjà testé une vingtaine.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), ce matin, le premier a été lancé vers 7h44 et la séparation des étages a eu lieu. Cela laisse penser qu’il aurait une portée intermédiaire, voire longue. Quant au second, il l’a été aux alentours de 8h42.Après le tir du premier missile, le JCS a estimé que l’engin ne semblait pas avoir survolé le Japon. Cela dit, les médias nippons ont rapporté qu’il était bien passé au-dessus de l’archipel et qu’une alerte avait alors été émise auprès des habitants de la préfecture de Miyagi, les appelant à se mettre à l’abri. Le ministère nippon de la Défense a lui aussi annoncé que le projectile était retombé dans le Pacifique.Les autorités militaires sud-coréennes et américaines sont en train d’analyser la nature exacte des deux engins.Sachez que l’un des missiles nord-coréens a franchi hier la « ligne de limite du Nord (NLL) », qui constitue de fait la frontière maritime entre les deux Corées, pour la première fois depuis leur division en 1953.