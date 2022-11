La Corée du Nord tire trois nouveaux missiles vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

C’est à une cadence incroyable que la Corée du Nord poursuit sa série d’essais de missiles.Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), elle a tiré ce matin trois nouveaux missiles balistiques en direction de la mer de l’Est entre la péninsule et l’archipel japonais.Le premier, supposé être un engin à longue portée, a été lancé vers 7h40 depuis les environs de Pyongyang, et la séparation des étages a eu lieu. Il n’aurait pas survolé le Japon.Une heure plus tard, aux alentours de 8h42 plus exactement, le Nord a testé deux nouveaux missiles balistiques de courte portée, cette fois depuis la région de Kaechon, au centre de son territoire.Les autorités militaires sud-coréennes et américaines sont en train d’analyser la nature exacte de ces projectiles, leur distance parcourue, leur altitude ou encore leur vitesse.Pour rappel, hier, le régime de Kim Jong-un a lancé plus de 20 missiles dans la journée, dont l’un est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes, franchissant la « ligne de limite du Nord (NLL) », la frontière maritime de fait entre les deux Corées, et ce pour la première fois depuis la division de la péninsule, en 1953.Le pays communiste a également procédé à plus d’une centaine de tirs d’artillerie dans la zone tampon maritime entre les deux pays en mer de l’Est. L’armée sud-coréenne a dénoncé une violation de l’accord militaire intercoréen, signé le 19 septembre 2018. Elle redouble de vigilance et se tient prête à toute éventualité en travaillant étroitement avec les Etats-Unis.