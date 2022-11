Han Duck-soo dévoile les mesures renforcées pour la gestion de la sécurité des mouvements de foule

Photo : YONHAP News

Chaque grand événement où se réuniront de plus de 10 000 personnes par heure sera soumis au contrôle interministériel pour garantir la sécurité des participants. Des mesures concernant la capacité d'accueil ou les moyens pouvant disperser les mouvements de foule après la fin de la manifestation seront examinées attentivement.Il s’agit des dispositifs proposés lors de la réunion du centre de gestion de crise tenue ce matin sous la présidence du Premier ministre suite à la bousculade mortelle d'Itaewon.Han Duck-soo a ainsi appelé toutes les collectivités locales à revenir sur leur manuel de gestion de la sécurité appliqué aux festivals. Et d'ajouter que l’exécutif se propose d'intégrer des analyses scientifiques pour améliorer le système de contrôle de sûreté lors des grands rassemblements.Le chef du gouvernement a également évoqué la nécessité de renforcer la formation de la population pour les gestes de premiers secours dont le massage cardiorespiratoire. En effet, lors du drame de samedi dernier, de nombreux citoyens ont tenté de sauver la vie des victimes en leur prodiguant un massage cardiaque.Quant aux obsèques des victimes de la tragédie d’Itaewon, Han a assuré que jusqu'à hier, le convoi funéraire de 128 défunts s'était achevé, avant d'ajouter que celles des disparus étrangers prendraient davantage de temps en raison des rites funéraires différents ou du processus de rapatriement. Il a enfin promis un soutien financier à leurs familles.Enfin, le Premier ministre s'est engagé à demander la coopération auprès des entreprises pour que les proches des victimes et des blessés puissent bénéficier de jours de congés.