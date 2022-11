Tirs de missiles nord-coréens : Washington dénonce « une décision dangereuse »

Photo : YONHAP News

Washington a condamné la salve de missiles lancés hier par Pyongyang, dont l’un est tombé au sud de la frontière maritime de facto entre les deux Corées.Le département d’Etat américain a en effet dénoncé « une décision dangereuse », ce en réponse à une question écrite posée hier par des journalistes de la KBS. Un de ses porte-paroles a ajouté que les tirs de missiles d’hier constituaient une violation de plusieurs résolutions adoptées à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations unies et une menace à la fois pour la paix et la sécurité dans la région.Dans un communiqué publié hier, le commandement indopacifique des Etats-Unis (USINDOPACOM) a lui aussi fustigé les nouvelles provocations de Pyongyang, en les qualifiant d’« acte dangereux ». Selon lui, si celui-ci ne représente pas un danger immédiat pour le peuple et le territoire américains, ni pour ses alliés, il déstabilise la région, comme le font les armes illégales de destruction massive et le programme balistique du pays communiste.A cette occasion, le commandement a reconfirmé que l’engagement de l’armée américaine envers la défense de la Corée du Sud et du Japon restait toujours très solide.