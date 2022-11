John Kirby : Pyongyang fournit secrètement des obus à Moscou

Photo : Getty Images Bank

Aux Etats-Unis, la Maison blanche a annoncé que la Corée du Nord fournissait secrètement un nombre considérable d’obus d’artillerie à la Russie qui a envahi l’Ukraine. C’est le coordinateur des communications stratégiques de son Conseil de sécurité nationale (NSC) qui en a fait part hier.John Kirby a affirmé que le royaume ermite avait dissimulé ces envois en les faisant passer par le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et d’ajouter que les USA et leurs alliés « surveilleront si ces livraisons sont reçues et consulteront aussi les Nations unies au sujet de leur responsabilité ». Il n’a pas pour autant précisé la quantité ni la nature des équipements expédiés.Selon ce porte-parole du NSC, il ne s’agit pas d’un nombre insignifiant, mais il ne croit pas que ces projectiles explosifs vont « changer la donne sur le champ de bataille de manière tangible ».Kirby a expliqué au passage avoir saisi l’information, selon laquelle l’Iran a livré à Moscou des armes supplémentaires.En septembre dernier, les USA ont annoncé que la Russie avait interrogé la Corée du Nord sur la possibilité de lui vendre des roquettes et des obus. Le royaume ermite a alors nié lui avoir fourni des armes ni des munitions et ne pas envisager non plus de le faire dans l’avenir.L’administration de Joe Biden appelle ainsi à des nouvelles sanctions contre Pyongyang et Téhéran, mais cette possibilité semble mince.