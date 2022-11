Hausse des taux directeurs américains : Choo Kyung-ho appelle à une plus grande vigilance

Photo : YONHAP News

Suite à la hausse de 0,75 % des taux directeurs effectuée par la Réserve fédérale américaine (Fed) hier, les autorités économiques et financières sud-coréennes se sont engagées à se préparer à toutes les incertitudes du marché monétaire international.Le ministre sud-coréen de l'Economie et des Finances, Choo Kyung-ho, a tenu ces propos aujourd'hui lors d’une réunion d’urgence, et analysé des comportements des marchés financiers internationaux tout comme des ceux des obligations émises par les entreprises et des capitaux à court terme.A ce colloque ont participé Lee Chang-yong, le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), Kim Joo-hyun, le président de la Commission des services financiers (FSC) et Lee Bok-hyun, le patron du Service de supervision financière (FSS).Selon Choo, le président de la Fed Jerome Powell a annoncé assez explicitement sa volonté de continuer de relever les taux directeurs même s'il a suggéré un éventuel ralentissement des mesures d'austérité. D'où la chute des bourses américaines et la hausse de la valeur du billet vert.Le ministre a ainsi souligné la nécessité de surveiller plus attentivement l'économie mondiale et de chercher à répondre sans défaut aux incertitudes des marchés financiers.Quant aux tirs de missiles nord-coréens, le haut responsable a rassuré que la Bourse de Séoul n'en avait pas été affectée, sans pourtant oublier de demander de porter une meilleure attention aux éventuels risques provenant du nord du 38e parallèle.La Banque de Corée a, elle aussi, tenu une réunion de suivi des marchés monétaires. Lee Seung-heon, le numéro deux de la BOK, a expliqué que si la dernière hausse des taux directeurs américains était plutôt conforme aux prévisions, la Fed, orientée par les « faucons », laissait planer des incertitudes.