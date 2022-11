Yoon Suk-yeol demande à Taro Aso de dynamiser les relations bilatérales

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a reçu hier l'ancien Premier ministre japonais Taro Aso actuellement à Séoul en tant que chef du Comité de coopération des deux pays voisins.Selon le point de presse écrit d'hier signé par son vice-porte-parole, le chef de l'Etat a salué les efforts déployés depuis sa création en 1969 jusqu'ici par le comité coopératif Séoul-Tokyo, avant de demander à son interlocuteur de dynamiser encore davantage les échanges bilatéraux civils.De son côté, Aso a répondu qu'il se consacrerait à « restituer et développer » leurs liens à travers le dialogue et la collaboration.Quant au ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin qui a, lui aussi, rencontré Aso, aujourd’hui, il a fait part aux journalistes qu'ils avaient la même volonté d’améliorer les relations bilatérales dans l'intérêt de tous.Le chef de la diplomatie a d’ailleurs confirmé que l’ancien Premier ministre de l’archipel n’avait pas évoqué un éventuel refus des entreprises japonaises de contribuer au fonds qui sera créé pour dédommager les victimes coréennes du travail forcé sous l’occupation nippone.Par ailleurs, Yoon a également reçu hier Richard Haass, le président du Conseil américain des relations internationales (CFR). Toujours selon le porte-parole adjoint, les deux hommes ont partagé leur préoccupation concernant le tir balistique nord-coréen survenu ce matin avant de s'engager ensemble avec la communauté internationale à une réponse ferme aux provocations répétées de Pyongyang.En plus, Hass s'est félicité de l'engagement conjoint des deux alliés de renforcer la dissuasion élargie contre les menaces balistique et nucléaire du régime communiste. Il a également adressé ses sincères condoléances aux victimes de la bousculade mortelle d'Itaewon.