RAND Corporation : 75 millions de dollars au maximum pour les essais de missiles nord-coréens d’hier

Photo : YONHAP News

Après les tirs de plus de 20 missiles nord-coréens hier, beaucoup s’interrogent sur les dépenses consacrées à ces lancements.A ce propos, un chercheur de la RAND Corporation, un think tank américain, a avancé une estimation. Bruce Bennett a indiqué qu’il aurait fallu environ deux à trois millions de dollars pour tester un engin et que les lancements d’hier auraient donc coûté entre 50 et 75 millions de dollars. C’est Radio Free Asia (RFA) qui a diffusé aujourd’hui cette information.Selon le spécialiste des questions de défense, il faut dépenser 10 à 15 millions de dollars pour tirer un missile de portée intermédiaire. C’est la raison pour laquelle Pyongyang aurait opté hier pour un engin de courte portée afin de lancer autant de projectiles en une seule journée.Toujours selon l’expert américain, les armes testées hier sont des KN-23, version nord-coréenne du missile russe Iskander et elles ne semblent pas puissantes.La radio américaine a par ailleurs annoncé que le Nord avait importé les produits chinois pour une valeur de 71 millions et de 90 millions de dollars respectivement en août et en septembre.