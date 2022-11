JCS : la Corée du Nord tire un ICBM présumé, mais sans succès

Photo : KBS News

Une première en cinq mois. La Corée du Nord a procédé aujourd’hui au lancement d'un ICBM, présumé être un Hwasong-17.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé avoir détecté, vers 7h40, un missile balistique à longue portée, tiré depuis les environs de Sunan à Pyongyang en direction de la mer de l’Est entre la péninsule et l’archipel japonais. L’engin a parcouru quelque 760 km à une altitude maximale d'environ 1 920 km et à une vitesse de Mach 15.Les autorités militaires de Séoul estiment qu’il s’agit d’un nouveau modèle de missile balistique intercontinental, de type Hwasong-17. Selon elles, l’engin ne semble cependant pas avoir effectué un vol normal si on tient compte de son altitude et de sa vitesse, bien que sa tête ait réussi à se détacher du lanceur.Le ministère nippon de la Défense, lui, a annoncé que le projectile avait disparu au-dessus de la mer de l’Est.Pour rappel, l’Etat communiste a lancé, le 25 mai dernier aussi, un ICBM présumé être « Hwasong-17 ». Il a alors parcouru près de 360 km et son altitude maximale s’est élevée à 540 km. Deux mois plus tôt, le 24 mars, le régime de Kim Jong-un en avait tiré un autre, de même type, selon lui, mais de modèle « Hwasong-15 », selon les autorités militaires sud-coréennes.Aujourd’hui, à part l’ICBM, le Nord a également testé deux autres engins de courte portée vers 8h40 depuis Kaechon au centre de son territoire, et en direction de la mer de l’Est. Le JCS estime qu’ils ont volé sur une distance d'environ 330 km à une altitude de 70 km et à une vitesse de Mach 5. Leur nature exacte sera connue après des analyses conjointes des renseignements sud-coréen et américain.