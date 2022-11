Tirs de missiles nord-coréens : le NSC sud-coréen se réunit d’urgence

Photo : YONHAP News

Après les nouveaux lancements de missiles nord-coréens ce matin, la Corée du Sud a convoqué d’urgence son conseil présidentiel de sécurité nationale (NSC). La réunion a été présidée par son patron Kim Sung-han.Yoon Suk-yeol l’a rejointe après un nouveau déplacement pour se recueillir devant un autel dressé en hommage aux victimes du drame d’Itaewon, qui a coûté la vie à 156 personnes.Le chef de l’Etat a alors ordonné de maintenir sans la moindre faille la posture de défense conjointe sud-coréano-américaine pour la vie et la sécurité de ses concitoyens. Dans le même temps, il a préconisé de renforcer la dissuasion élargie Séoul-Washington et la coopération sécuritaire avec Tokyo.Le NSC, en évoquant le fait que Pyongyang a lancé des missiles balistiques pour le deuxième jour de suite, a vigoureusement dénoncé une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et une sérieuse provocation envenimant les tensions dans la région.La Corée du Sud et les Etats-Unis ont, par ailleurs, décidé de prolonger à une date indéterminée leur manœuvre aérienne commune « Vigilant Storm ». Les deux alliés devaient la boucler à l'origine demain.