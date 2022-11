Tirs de missiles nord-coréens : le monde politique sud-coréen condamne unanimement

Photo : YONHAP News

La classe politique n’a pas tardé à réagir à la salve inédite de tirs de missiles par la Corée du Nord.Le président du comité d’urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a affirmé que le régime de Kim Jong-un semblait multiplier ces lancements en amont de son nouvel essai nucléaire. Chung Jin-suk a d’emblée exhorté l’armée de son pays à rester sur ses gardes et a insisté sur la nécessité de riposter fermement à toute provocation.Le patron intérimaire de la formation au pouvoir a alors reproché à l’administration précédente, celle de Moon Jae-in, d’avoir permis, durant son quinquennat, au Nord, de gagner le temps de développer davantage ses programmes atomique et balistique. Selon lui, « la confrontation avec la Corée du Nord, une puissance nucléaire, est désormais devenue une fatalité » et Séoul devra faire l’état de lieux de son système de défense aérienne et civile.Dans le camp d’en face, le chef du groupe parlementaire du Minjoo, Park Hong-keun, lui, a dénoncé « un acte immoral », d’autant que les sud-Coréens sont en deuil après la tragédie de samedi à Itaewon. Il a alors appelé Pyongyang à arrêter ses bravades militaires, dont il ne tirera rien.Le numéro deux de la principale force de l’opposition s’est emparé de l’occasion pour mettre en cause la compétence du gouvernement de Yoon Suk-yeol face aux menaces nord-coréennes.