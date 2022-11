Le gouvernement sud-coréen entame la réforme de la loi sur la gestion de la sécurité

Photo : YONHAP News

Chaque grand événement de plus de 10 000 personnes par heure sera soumis au contrôle interministériel pour garantir la sécurité des participants.La réunion du centre de gestion de crise tenue aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre a donné lieu à une série de dispositifs pour prévenir les catastrophes telles que la bousculade mortelle d'Itaewon. La capacité d'accueil ou les moyens pouvant disperser les mouvements de foule seront donc vérifiés en amont.Ensuite, Han Duck-soo a appelé toutes les collectivités locales à réviser leur manuel de gestion de la sécurité appliqué aux festivals, voire aux manifestations sans organisateur.Selon Kim Seong-ho, le directeur de la gestion de crise du ministère de l'Intérieur, une task force pour la sécurité lors des grands rassemblements, inaugurée hier, s'est penché sur trois points : la réforme juridique, la création d'un document sur la gestion de foule et l'analyse technologique de la promiscuité.Plus précisément, le projet de loi sur les catastrophes et la sûreté sera renforcé pour protéger les citoyens durant les événements tenus spontanément sans organisateur. Et le ministère élaborera des directives relatives en ce sens.De son côté, le ministère de la Culture va revoir les manuels contre les catastrophes dans les sites de spectacle d'envergure.La formation sur la sécurité sera elle aussi accentuée auprès des adolescents, des jeunes et des agents de sécurité alors que des policiers devront suivre des cours sur la gestion des flux de personnes.Enfin, le bilan du drame d’Itaewon, dressé ce matin à 9h, fait état de 156 morts et 173 blessés dont 33 en état critique.