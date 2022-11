Photo : YONHAP News

Un total de 46 896 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés en l’espace de 24 heures. Si ces chiffres représentent une baisse de quelque 7 000 contaminations sur une journée, il s’agit de leur plus haut niveau pour un jeudi depuis sept semaines.Ces sept derniers jours, le bilan quotidien des nouvelles infections a dépassé les 40 000, avec en moyenne 40 895.Dans ce contexte plutôt inquiétant, l’accès au site web de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a été perturbé ce matin, entre 9h et 9h49. Dans la foulée, les prises de rendez-vous de vaccination contre le coronavirus sur le site ont elles aussi été bloquées brièvement.