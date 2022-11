La Maison blanche critique le nouveau lancement d’ICBM de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche a vivement condamné le lancement d’un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) par la Corée du Nord.Dans un communiqué publié aujourd’hui par son porte-parole, le NSC a indiqué que ce tir violait les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu et risquait aussi d’aiguiser inutilement les tensions et de déstabiliser la sécurité dans la région. Et d’ajouter que Joe Biden et son équipe chargée de la sécurité sont en train d’évaluer la situation en coopération avec les alliés et les partenaires des Etats-Unis. Toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité non seulement des USA, mais aussi de la Corée du Sud et du Japon seront ensuite prises.Le département d’Etat a lui aussi publié son propre communiqué dénonçant la nouvelle provocation de Pyongyang. La diplomatie américaine a une nouvelle fois souligné que tous les pays du monde devraient pleinement mettre en œuvre les résolutions onusiennes interdisant au royaume ermite d’acquérir les technologies et les matériels pouvant être utilisés pour fabriquer ses armes de destruction massive.Dans ce contexte, les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais se sont entretenus aujourd’hui par téléphone. Ils ont échangé sur les meilleurs moyens de donner une réponse coordonnée aux tirs de missiles de l’Etat communiste. Et d’enjoindre à celui-ci d’arrêter immédiatement toute sorte de bravades.