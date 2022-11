Drame d’Itaewon : les citoyens continuent de rendre hommage aux victimes

Photo : YONHAP News

Les gens ne cessent d’affluer sur les lieux de commémoration, érigés en hommage aux victimes de la bousculade mortelle d’Itaewon. Au total, 25 sites sont dispersés à Séoul et seront ouverts jusqu'à samedi. Les installations sont toutes inondées de chrysanthèmes blancs et de messages de citoyens pour se rappeler ces personnes parties trop tôt.De nombreux citoyens, de toutes les générations, se sont rendus devant ces espaces de recueillement. Un grand-père, profondément attristé, est venu prier pour les victimes, qui reposent à présent éternellement dans le ciel.Beaucoup de jeunes d'une vingtaine d'années fréquentent eux aussi ces endroits pour rendre hommage aux défunts, dont une grande majorité avait leur âge.Les citoyens ont également souhaité le renforcement des mesures de sécurité afin de ne plus jamais revivre une tragédie pareille. Et d'ajouter que la police et le ministère de l'Intérieur devraient assurer la sûreté des participants aux manifestations, qu’elles soient organisées ou spontanées.Par ailleurs, la ville de Séoul offrira des services de soutien psychologique aux proches des victimes tout comme aux citoyens souhaitant un apaisement mental. Trois séances au maximum seront disponibles pour chacun sur réservation dans 200 institutions spécialisées.