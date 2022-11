Météo : le temps se dégrade, les températures baissent

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, le temps s’est détérioré avec l’apparition de très nombreux nuages sur tout le territoire. Dès ce matin, la Corée du Sud a été recouverte d’un voile blanc, gris dans le nord-ouest. Dans l’après-midi, le ciel était toujours très perturbé. L’île méridionale de Jeju fait exception avec un grand soleil toute la journée.Du côté des températures, elles commencent à baisser, surtout dans le nord. Séoul a perdu cinq degrés par rapport à hier, à la même heure, et n’a été que de 12°C dans l’après-midi. Dans le centre et le sud, le thermomètre était encore assez élevé pour la saison. Daejeon a observé 16°C, Daegu 19°C entre autres. Busan et Jeju ont culminé à 22°C, la maximale.Par ailleurs, Météo-Corée alerte les habitants du pays du Matin clair sur la chute brutale du mercure demain matin pour une grande partie du territoire. Il devrait afficher des valeurs très proches de 0°C, voire négatives, dans certaines régions du nord.