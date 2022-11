Photo : YONHAP News

La séance difficile d'hier se confirme aujourd'hui. La Bourse de Séoul accuse une baisse pour ses deux indices. Le Kopsi, celui de référence, a pourtant cru jusqu'au bout pouvoir clôturer dans le positif. Finalement, il cède 0,33 % et termine ce jeudi à 2 329,17 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, enchaîne une deuxième journée de décroissance. Il perd 0,46 % et finit à 694,13 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 397,46 wons (-3,38 wons) et le dollar américain 1 423,80 wons (+5,8 wons).