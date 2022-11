SCM : Washington évoque l’éventuelle fin du régime de Kim Jong-un en cas d’attaque nucléaire

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup, en visite à Washington, a rencontré son homologue américain Lloyd Austin dans le cadre de la 54e réunion de consultation sécuritaire (SCM) entre les deux alliés. A ce rendez-vous, la discussion s’est focalisée sur les moyens de renforcer la dissuasion élargie que Washington a promis d’assurer à Séoul face à la menace nucléaire de Pyongyang.Selon Lee, les deux parties se sont mises d’accord sur le déploiement quasi-permanent des avoirs stratégiques américains en Corée du Sud, tels le sous-marin à propulsion nucléaire, le porte-avions et le bombardier stratégique. D’après, le chef du Pentagone, il ne s’agit pas d’installer de nouveau l’arsenal stratégique américain au sud du 38e parallèle mais de se tenir prêt à le déployer si nécessaire, au bon moment et de façon concertée. Pour rappel, Washington a mobilisé ses chasseurs F-35A et son porte-avions USS Ronald Reagan, entre autres, sur le territoire sud-coréen à plusieurs reprises cette année.Les deux côtés ont annoncé aussi que la Corée du Sud et les Etats-Unis annualiseraient l’exercice dit de « parapluie nucléaire », à savoir les manœuvres mobilisant les moyens de dissuasion élargie selon les scénarios sur l’utilisation d’armes nucléaire par le Nord.Par ailleurs, le secrétaire américain à la Défense a souligné que les USA ne toléreraient aucune attaque nucléaire sur leurs alliés, que l’arme atomique soit tactique ou stratégique, et qu’une telle intervention conduirait à la fin du régime de Kim Jong-un.Ce propos tenu par Lloyd Austin est inscrit noir sur blanc dans le communiqué conjoint publié à l’issue de la SCM. D’ailleurs, l’armée américaine a déjà employé l’expression « la fin du régime nord-coréen » dans son rapport sur la situation nucléaire 2022 présenté le 27 octobre dernier.Cet avertissement montre bien la position ferme de Washington et il risque de susciter la protestation auprès de Pyongyang. En conséquence, le royaume ermite pourrait continuer à faire démonstration de ses forces militaires, ce qui alimentera l’escalade des tensions dans la péninsule coréenne.