Drame à Itaewon : mise en place d’un centre d’aide continue et rapide aux familles des victimes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement continue à présenter des mesures de soutien aux familles des victimes et aux blessés du drame d’Halloween à Itaewon. Aujourd’hui, le Premier ministre a annoncé la mise en place d’un centre interministériel d’aide dit « one stop ». L'objectif est de les soutenir en continu et rapidement.Han Duck-soo a fait cette annonce lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, consacrée à la tragédie et à l’épidémie de coronavirus. Il a alors tenu à rappeler que demain, ce sera le dernier jour du deuil national décrété dimanche dernier, le lendemain de l’accident meurtrier.Le chef du gouvernement a ensuite ajouté que pendant cette période, un total de 69 autels avaient été dressés dans tout le pays en hommage aux défunts. Selon lui, rien qu’à Séoul, quelque 90 000 anonymes s’y sont rendus pour se recueillir.Han s’est emparé de l’occasion pour présenter une nouvelle fois ses condoléances aux familles qui ont perdu les leurs, et pour exprimer sa gratitude à ses concitoyens qui partagent leur tristesse et leur douleur.Le Premier ministre est également revenu sur les établissements de commerce illégalement agrandis dans l'allée étroite où la catastrophe s'est produite, qui selon beaucoup, auraient empêché les gens de se déplacer. Il a d’emblée demandé à chaque collectivité locale de mener au plus vite une enquête voire une inspection sur ce type de lieux, et au ministère de l’Aménagement du territoire de se pencher sur les moyens d’améliorer les systèmes concernés.