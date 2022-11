Le Parlement sud-coréen adopte une résolution condamnant la provocation de Pyongyang

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, la commission de la Défense a adopté une résolution fustigeant les dernières provocations militaires de Pyongyang lors de sa réunion plénière organisée ce matin. Dans le texte, la commission parlementaire a condamné fermement les provocations balistiques nord-coréennes et elle a appelé aussi le régime de Kim Jong-un à cesser immédiatement ses tirs de missiles et ses préparatifs pour effectuer un nouvel essai nucléaire.Depuis le début de cette année, la Corée du Nord a effectué ses essais balistiques au total 34 fois pour tirer 81 missiles. Elle a récemment tiré aussi plus de 1 100 obus d’artilleries qui sont tombés dans les zones tampons de la mer Jaune et de la mer de l’Est.Notamment, l’un des missiles nord-coréen a franchi, avant-hier, la « ligne de limite du Nord (NLL) », la frontière maritime de fait entre les deux Corées, pour tomber à 26 km au sud de cette démarcation et à 57 km de la ville côtière sud-coréenne Sokcho en mer de l’Est.La commission parlementaire a souligné qu’avec ces tirs, Pyongyang a violé non seulement l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018 mais aussi plusieurs résolutions à son égard par le Conseil de sécurité de l’Onu.Comme le pays communiste ne cessait d’intensifier ses provocations, les différentes forces du Parlement sud-coréen ont formé un front commun pour adopter une résolution contre lui, alors que la majorité et l’opposition s’affrontaient sans merci sur d’autres dossiers.Dans sa résolution, la commission a souligné que si la Corée du Nord continue à renouveler ses provocations, elle finira par s’isoler sur la scène internationale et par s’autodétruire pour mettre en péril la survie du régime de Kim Jong-un.