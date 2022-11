Yoon Suk-yeol reçoit Frank-Walter Steinmeier à Yongsan

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a tenu, aujourd’hui, un sommet avec son homologue allemand à Séoul, alors que leur dernier tête-à-tête a eu lieu en marge de l’Assemblée générale de l’Onu à New York en septembre dernier.Yoon Suk-yeol a accueilli, ce matin, Frank-Walter Steinmeier dans son bureau à Yongsan. Lors de cet entretien, il a souligné que la Corée du Sud et l’Allemagne ont su maintenir une relation spéciale en partageant l'expérience du succès dans la réalisation d'un développement économique rapide sur les cendres de la guerre et la division de leur nation respective. Ensuite, le numéro un sud-coréen a proposé à son interlocuteur de renforcer davantage le lien des deux pays amis en s’appuyant sur les valeurs communes telles que la liberté, les droits de l’Homme et l’état de droit, alors que Séoul et Berlin fêteront le 140e anniversaire de leurs relations l'année prochaine.Le président Yoon a suggéré aussi d’approfondir la coopération bilatérale en termes de sécurité économique et de défense nationale et de relever ensemble les défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise épidémique.Le chef de l'Etat a souligné également que la communauté internationale devrait réagir fermement aux provocations balistiques nord-coréennes. Frank-Walter Steinmeier l’a rejoint sur ce point pour condamner fermement l’escalade des tensions provoquée par Pyongyang tout en soutenant une dénucléarisation irréversible et vérifiable de la Corée du Nord.Par ailleurs, le président allemand a présenté à son interlocuteur ses condoléances sincères concernant le drame d’Halloween à Itaewon survenu samedi dernier. Avant cette rencontre, il s’était rendu, tôt ce matin, sur le lieu du drame et ensuite sur un espace de recueillement aménagé sur la place de Séoul afin de rendre hommage aux victimes de la grande bousculade mortelle.