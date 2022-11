Drame à Itaewon : la majorité et l’opposition se divisent sur une enquête parlementaire

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, les députés sont unanimes pour dire qu’il faudra mettre toute la lumière sur la grande bousculade d’Halloween à Itaewon et punir les responsables de ce drame. Mais ils sont divisés sur la nécessité de lancer une enquête parlementaire à cette fin.Park Hong-keun, le chef du groupe parlementaire du Minjoo, a affiché hier l’intention de déclencher la procédure nécessaire pour cela de sorte que le Parlement puisse répondre à la colère de la population qui ne cesse de grandir. Ainsi, la première force de l’opposition de centre gauche s’est ralliée du côté du Parti de la Justice, une petite formation progressiste, dont la cheffe du groupe parlementaire Lee Eun-ju était la première à avoir proposé l’enquête parlementaire sur l'accident meurtrier.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale conservatrice, ne l’entend pas de cette oreille. Son chef du groupe parlementaire, Joo Ho-young, a estimé que ce n’était pas un bon moment pour engager cette enquête. Selon lui, celle-ci ne disposant pas de moyens coercitifs, elle ne ferait que perturber les enquêtes policière et judiciaire chargées d’obtenir et préserver au plus vite toutes les preuves.Ce matin, Lee Eun-ju a rencontré ses homologues du Minjoo et du PPP, l’un après l’autre, afin de faire pression sur le parti présidentiel.Le Minjoo, qui occupe la majorité des sièges à l’Hémicycle, a affirmé la volonté de déposer, la semaine prochaine, une demande de lancer l’enquête parlementaire sur la tragédie d’Itaewon.