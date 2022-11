Drame à Itaewon : la police mène son enquête auprès de 85 témoins

Photo : YONHAP News

L’Agence nationale de la police (ANP) accélère ses investigations sur le drame d’Halloween à Itaewon. Pour cela, son centre d’enquête spécial a convoqué au total 85 personnes, y compris des témoins directs de la grande bousculade mortelle. C’est ce qu’a déclaré l’ANP lors d’une conférence de presse organisée ce matin.Il s’agit de quatre policiers, y compris un responsable du commissariat de Yongsan chargé de veiller sur le quartier d’Itaewon, de 14 patrons d’établissements commerciaux près du lieu du drame ainsi que de 67 témoins directs et personnes blessées du mouvement de foule.La police a annoncé reconstituer la tragédie à partir des paroles de ces 85 individus et aussi à l’aide de l’analyse des images captées par 144 caméras de surveillance installées sur place et à proximité du lieu en question. Elle a prévu de soumettre la reconstitution à un test scientifique de simulation en 3D auprès du Service forensique national (NFS).Quant à l’enquête coercitive, elle a été lancée avant-hier de sorte à perquisitionner huit sites tels que la préfecture de police de Séoul, le commissariat de Yongsan et la mairie de l’arrondissement de Yongsan afin de faire toute la lumière sur tout manquement et dysfonctionnement. Ses résultats devraient permettre d’identifier et convoquer les personnes impliquées dans ce drame meurtrier qui a coûté la vie de 156 personnes.